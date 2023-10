Hnutie Slovensko nepovažuje Zuriana za vhodného kandidáta na šéfa ÚIS

Hnutie tvrdí, že stál na čele NAKA v čase, keď bola polícia zneužívaná na politické ciele mafie.

„Po nástupe novej vlády a rozviazaní rúk polície v roku 2020 bol Zurian vyšetrovaný z trestnej činnosti a zadok mu zachránil kontroverzný paragraf 363 od ešte kontroverznejšieho generálneho prokurátora Žilinku,“ poznamenalo hnutie s tým, že minimálne tieto dve skutočnosti ho diskvalifikujú z kandidatúry.

Návrh Zuriana do tejto pozície avizoval minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Bol by rád, keby ho vláda do funkcie vymenovala ešte tento týždeň. Zuriana ako kandidáta na túto pozíciu vypočuje Výbor Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť vo štvrtok (2. 11.).