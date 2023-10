Grendel: Fico predvolebné sľuby hodil za hlavu, realita sa ukázala dnes v noci

Premiéra Roberta Fica (Smer-SD) zaujíma len ovládnutie polície, zníženie trestov za korupciu a "vysekanie svojich kamarátov z problémov". Ostatné sľuby týkajúce sa nelegálnej migrácie, dôchodkov a Ukrajiny, ktoré dával pred voľbami, už hodil za hlavu. Uviedol to poslanec Národnej rady SR Gábor Grendel (Slovensko, Za ľudí, KÚ). Kritizoval pritom nočnú akciu na maďarských hraniciach a pripomenul vyjadrenia Smeru-SD spred volieb o potrebe nasadiť hliadku na hranici každých 50 metrov.

„Realita sa ukázala dnes v noci, keď namiesto vojakov každých 50 metrov spustilo ministerstvo vnútra akciu na jednu noc. Žiadne systematické stráženie zelenej hranice, ako to sľuboval Fico pred voľbami,“ podotkol Grendel. Keďže stráženie hranice prebehlo len na vytypovaných miestach, nelegálni migranti mohli podľa Grendela prejsť práve cez tie miesta, ktoré strážené neboli.

Líder hnutia Slovensko Igor Matovič označil policajnú akciu za divadlo. Poukázal, že ak by mala byť hranica zabezpečená každých 50 metrov, išlo by o 10.340 stanovíšť. Dokopy by tam slúžilo podľa jeho slov 113.740 vojakov a policajtov. Na celom Slovensku je však podľa Matoviča k dispozícii 20.000 policajtov a 15.000 vojakov. Zároveň uviedol, že za posledné dni nezachytili policajti žiadnych nelegálnych migrantov.

Preventívna policajná akcia na hraniciach s Maďarskom mala podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštok (Hlas-SD) vyslať jasný signál, že Slovensko nie je bezpečné pre tranzit nelegálnych migrantov a prevádzačov. Avizoval, že rezort i Policajný zbor sú kedykoľvek pripravení opätovne nasadiť sily na hraniciach. Počas akcie nechytili žiadneho migranta, no podarilo sa dve skupiny odradiť od prechodu hranicou.