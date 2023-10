Premiér: Vláda uvažuje o zriadení splnomocnenca pre sociálny dialóg

„Dnes som prvýkrát počul od pána ministra, že absolvoval za ostatné tri alebo štyri dni stretnutia s významnými sociálnymi partnermi. Čaká ho stretnutie s ďalšími - hovorí napríklad o obchodných reťazcoch. Už sa stretol s potravinármi. Súhlasím s ním, že predkladanie akýchkoľvek návrhov v tejto oblasti nie je možné bez sociálneho dialógu, a to bez ohľadu na to, či bude zákon podaný v skrátenom legislatívnom konaní alebo v riadnom konaní,“ priblížil predseda vlády na brífingu.

Sociálny dialóg sa musí podľa Fica stať základnou pracovnou metódou každého rezortu. „Ja dokonca uvažujem o zriadení pozície splnomocnenca vlády pre sociálny dialóg, ktorý by bol akýmsi filtrom medzi vládou a sociálnymi partnermi v podobe zamestnávateľov, zamestnancov, miest a obcí a samosprávnych krajov a vysokých škôl. My do tohto zaraďujeme aj jednotlivé cirkvi pôsobiace na Slovensku,“ spresnil Fico.

„Informoval som zároveň pána ministra, že sa blíži revízia rozpočtu EÚ. A keďže sú plány dať na Ukrajinu 50 miliárd eur a široké diskusie, odkiaľ tieto peniaze vziať, objavujú sa preto aj názory, že by mohlo dôjsť ku kráteniu zdrojov, ktoré sú určené v spoločných fondoch EÚ na kohéziu a Spoločnú poľnohospodársku politiku. Naša podmienka je preto veľmi jasná - akékoľvek úvahy o finančnej podpore Ukrajiny musia byť spojené s garanciou, že obálka pre podporu poľnohospodárov sa nebude meniť,“ zdôraznil premiér.

Predseda vlády zároveň poznamenal, že požiadal šéfa agrorezortu, aby sa venoval témam kvality a bezpečnosti potravín, ako aj dostatočnosti slovenských výrobkov v primeranej cenovej úrovni pre občanov SR.

„Úlohou vlády a ministerstva pôdohospodárstva bude využiť maximálny potenciál v oblasti pôdohospodárstva pre zabezpečenie a zvyšovanie potravinovej sebestačnosti. Musíme využiť potenciál vidieckej krajiny, ktorou Slovensko je, a využiť vidiek na pestovanie a chovanie,“ doplnil Takáč s tým, že problémov na agrorezorte „je veľmi veľa“.

Agrominister dodal, že chce naštartovať Slovenský pozemkový fond (SPF), Lesy SR a dokončiť digitalizáciu Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA). „S poľnohospodármi chceme viesť dialóg,“ uzavrel Takáč.