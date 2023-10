Krúpa: SaS nepodporí Zuriana ako šéfa policajnej inšpekcie

Uviedol to poslanec Národnej rady (NR) SR Juraj Krúpa v stanovisku pre TASR. Poukázal na viacero pochybností v súvislosti so Zurianom.

„Nevyšetrené podozrenia voči jeho osobe vzbudzujú otázniky. Nedá sa vylúčiť, či nebude v konflikte záujmov, keďže ho inšpekcia už vyšetrovala a tieto vyšetrovania boli zastavené generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom podľa paragrafu 363 Trestného poriadku. Preto jeho zvolenie nepodporíme,“ skonštatoval Krúpa.

Návrh Zuriana do tejto pozície avizoval minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Bol by rád, keby ho vláda do funkcie menovala ešte tento týždeň. Zuriana ako kandidáta na túto pozíciu vypočuje parlamentný brannobezpečnostný výbor vo štvrtok (2. 11.).