Zemiaky nikdy neskladujte pri tejto potravine, inak sa pokazia

Po pravidelnom jesennom zbere úrody väčšina z nás odkladá vypestované zemiaky do pivnice, špajze alebo chladničky. Základom pre ich dlhodobú kvalitu a trvanlivosť je chlad, tma a dobré prúdenie vzduchu.

Pri týchto prvkoch však starostlivosť o zemiaky nekončí. Pri skladovaní by ste sa mali vyhnúť priestorom, do ktorých zároveň odkladáte aj cibuľu. Táto zelenina totiž počas dozrievania produkuje etylén, a ten môže prispieť k hnitiu zemiakov.

Vzťah medzi zemiakmi a cibuľou nie je prospešný ani pre cibuľu. Zemiaky totiž zadržiavajú množstvo vody, ktorá pri skladovaní vedľa cibule takisto vedie k jej hnitiu.

Jablká a banány sú ďalšie položky zo sekcie ovocia a zeleniny, ktoré by ste nemali skladovať spolu so zemiakmi. Takisto totiž produkujú množstvo etylénu a mohli by si navzájom uškodiť.

Pri skladovaní zemiakov sa ďalej vyhnite ich umiestňovaniu do uzavretej nádoby, v ktorej by sa mohla nahromadiť vlhkosť, a zemiaky by tak rýchlo zhnili.

Zemiaky nikdy neumývajte skôr ako pred spracovaním.