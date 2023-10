Krúpa: Vláda chce divadlom na hraniciach odkloniť pozornosť od čistiek v polícii

Strana skonštatovala, že hranice treba chrániť, no musí ísť o skutočnú ochranu. Poslanec Juraj Krúpa (SaS) pritom poukázal na dôležitosť fungovania readmisných dohôd.

„Niečo podobné rozprával aj Viktor Orbán, keď nechal postaviť 'nepreniknuteľný' plot na hranici so Srbskom. Ako to fungovalo, sme mohli vidieť v lete, keď k nám cezeň prúdili tisíce migrantov. Fico so Šutajom Eštokom hrajú veľkolepé divadlo v lese s vodným delom, koňmi a dronmi, hoci nemáme peniaze a migrácia klesá,“ uviedol Krúpa. Poukázal aj na to, že polícia počas nočnej akcie na hraniciach nikoho nechytila.

Podľa Krúpu je otázne, čo bude s migrantmi, ktorých na hranici s Maďarskom naši policajti zachytia, keď nefunguje readmisná dohoda s Budapešťou. „Jediné, čo môže polícia urobiť, je eskortovať ich na naše územie a postarať sa o nich,“ poznamenal. O tom by mal podľa Krúpu diskutovať premiér Robert Fico (Smer-SD) so svojím maďarským náprotivkom Viktorom Orbánom. Dodal, že vláda by mala riešiť aj migračný pakt na pôde Európskej únie, ktorý má pomôcť zvládnuť migráciu a zároveň chrániť práva migrantov.