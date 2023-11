Máme slobodnú vôľu? Neurobiológ šokoval svojím záverom

Neurobiológ Robert Sapolsky sa desiatky rokov venuje výskumu správania ľudí a primátov. Na Stanfordovej univerzite najnovšie načrel aj do oblasti ľudskej psyché, pričom analyzoval pojem slobodnej vôle.

Slobodná vôľa je pre mnohých lákavý koncept, ktorý nám dáva pocit, že sme plne schopní ovládať každú svoju pohnútku a každý svoj čin. Slobodná vôľa má tiež výrazný vplyv na formovanie ľudskej morálky a zodpovednosti, ktoré sa podpisujú pod právny systém tej-ktorej krajiny.

Sapolsky si však nemyslí, že tieto pravidlá sa zakladajú na pravde. Naopak – v novej knihe Determined: A Science of Life Without Free Will (Predurčený: Vedecké poznatky o živote bez slobodnej vôle) tvrdí, že ľudia nemôžu byť zodpovední za svoje skutky, pretože pri ich konaní nemajú na výber.

„Svet je naozaj zvrátený a príliš nespravodlivý, keď odmeňujeme a trestáme ľudí za to, o čom sami nerozhodujú,“ uviedol Sapolsky v rozhovore pre denník LA Times. „Nemáme slobodnú vôľu. Prestaňte nám pripisovať veci, ktoré neexistujú.“

Rana pre identitu

Podľa Sapolskeho by sa ľudia nemali trápiť kvôli okolnostiam v súkromnom živote alebo zlým „rozhodnutiam“. Jeho teória rovnako predkladá kontroverznú ideu, že zločinci nemôžu za skutky, ktoré páchajú.

Sapolsky v knihe podložil svoje tvrdenia vedeckými argumentmi. Podľa neho na to, aby mohla existovať slobodná vôľa, „musela by operovať na biologickej úrovni úplne nezávisle od minulosti organizmu.“

„Museli by ste dokázať identifikovať neuróny, ktoré spôsobili konkrétne správanie, nezávisle od toho, čo práve vykonával ktorýkoľvek ďalší neurón v mozgu, aké prevládali podmienky v prostredí, v akej hladine sa nachádzali hormóny a v akom kultúrnom prostredí človek vyrastal.“

Keďže splnenie všetkých týchto faktorov je nemožné, podľa Sapolskeho by ľudia mali prehodnotiť svoj postoj k slobodnej vôli, a to aj napriek tomu, že tým „zasadia úder svojmu vnímaniu identity, autonómie a zmyslu života.“

Nebezpečné myšlienky

Sapolskeho tvrdenia sa netešia z verejnej podpory. Viaceré zdroje dokonca dokazujú, že by mohli byť pre spoločnosť nebezpečné.

Výskum zo Spojených štátov tvrdí, že ľudia, ktorí neveria v slobodnú vôľu, sú na testoch náchylnejší podvádzať. Ďalšia štúdia zas zdôrazňuje, že takíto ľudia sú menej ochotní pomáhať a správajú sa agresívnejšie.

„Úplná strata viery v slobodnú vôľu a morálnu zodpovednosť by mala katastrofické následky,“ uviedol v rozhovore pre LA Times filozof Saul Smilansky.

So Sapolskym nesúhlasí ani jeho profesný kolega Peter U. Tse, podľa ktorého aktivita neurónov je príliš premenlivá na to, aby bola predurčená. Neurológ sa takisto nazdáva, že pre ľudí by bolo nebezpečné, ak by prestali veriť v slobodnú vôľu.