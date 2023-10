Fico: Vláda bude pravidelne rokovať v regiónoch, prvýkrát už v tomto roku

Výjazdové rokovania vlády by sa mali opakovať v rozpätí šiestich až ôsmich týždňov. Pokiaľ bude schválené programové vyhlásenie vlády v nastavenom termíne okolo polovice novembra, prvé výjazdové zasadnutie by sa mohlo uskutočniť už v tomto roku, uviedol v utorok po návšteve Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR premiér.

„Chceme pomôcť malým projektom, na ktoré malé samosprávy zväčša nemajú dostatok zdrojov, a súčasne robiť všetko pre to, aby sa štartovali veľké investície v jednotlivých regiónoch,“ uviedol Fico. Do ktorého regiónu zamieri vláda najskôr, však nespresnil. Privítal, že štátnym tajomníkom na MIRRI sa stal bývalý hovorca Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Kaliňák.

Fico sa s novým ministrom investícií Richardom Rašim (Hlas-SD) dohodol na prerozdelení kompetencií k eurofondom. Tie doteraz patrili okrem MIRRI aj pod Úrad vlády SR a podpredsedu vlády Petra Kmeca (Hlas-SD). „Dohodli sme sa, že do konca roka urobíme všetko pre to, aby tu nebola žiadna dvojkoľajnosť, aby sa ministerstvo, na pôde ktorého teraz stojím, zaoberalo predovšetkým európskymi fondmi, aby pán podpredseda Kmec mal na starosti plán obnovy a všetko ostatné, čo je na úrade vlády, bude presunuté buď k podpredsedovi vlády, alebo k ministrovi,“ povedal Fico.

Rezort investícií sa bude podľa ministra Rašiho usilovať o presunutie financií do regiónov do takej miery, pokým budú schopné prostriedky čerpať. Výhodou podľa ministra je, že regióny si samy zadefinujú priority. „Chceme však aj vytvárať národné projekty, ktoré budú zase smerovať do regiónov, ako je národný plán dobudovania vodovodov a kanalizácií, a chceme v novom programovom období priniesť zásadné zjednodušenie eurofondov,“ dodal Raši.

Rezort má podľa ministra aj problémy, ako napríklad nevyriešený presun 450 miliónov eur z rezortu životného prostredia na kompenzácie cien energií, ale aj nadkontrahovanie zmlúv v regionálnom operačnom programe.