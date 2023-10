Izraelský veľvyslanec pri OSN si na sako pripol Dávidovu hviezdu

Izraelský veľvyslanec pri OSN Gilad Erdan spôsobil v pondelok rozruch, keď si počas mimoriadneho zasadania Bezpečnostnej rady OSN v New Yorku venovaného vojne Izraela proti militantom z Hamasu v pásme Gazy pripol na chlopňu svojho saka Dávidovu hviezdu s nápisom "Nikdy viac". Rovnako sa zachovali aj jeho spolupracovníci, uviedli agentúry AFP a DPA.

„Niektorí z vás sa za posledných 80 rokov nič nenaučili. Niektorí z vás zabudli, prečo bol tento orgán zriadený,“ povedal Erdan, keď kritizoval BR OSN za „mlčanie“ na margo bezprecedentného vpádu kománd Hamasu od južného Izraela, ktoré tam 7. októbra zavraždili vyše 1400 ľudí.

„Tak, ja vám to pripomeniem. Od tohto dňa si vždy, keď sa na mňa pozriete, spomeniete, čo znamená mlčať tvárou v tvár zlu. Rovnako ako moji starí rodičia a starí rodičia miliónov židov, odteraz budeme s mojím tímom nosiť žlté hviezdy,“ povedal veľvyslanec, postavil sa a jednu s nápisom „Nikdy viac“ si pripevnil na sako.

Podobala sa na žlté hviezdy, ktoré nacisti nútili nosiť židov na verejnosti. On ju však bude nosiť „ako symbol hrdosti“ dovtedy, kým sa BR OSN „nezobudí a neodsúdi zverstvá Hamasu“ a nebude žiadať o okamžité prepustenie rukojemníkov zavlečených do pásma Gazy.

Pozemnú ofenzívu Izraela v Gaze prirovnal Erdan k vylodeniu spojencov v Normandii v roku 1944. „Je mi ľúto, že to hovorím, ale ak by táto rada existovala 6. júna 1944, intenzívne by sa diskutovalo o tom, koľko elektriny a paliva mali občania Mníchova, keď sa spojenci blížili k brehom Normandie. Táto rada by sa zamerala na diskusiu o počte obetí v radoch Nemcov a Britov. Táto rada by požadovala prímerie predtým, ako Rusi znovu dobyjú Stalingrad,“ sarkasticky reagoval veľvyslanec na obavy, že okrem tisícok civilistov už zabitých v Gaze môže zomrieť ešte viac nezúčastnených ľudí.

Hlboko rozdelený 15-členný orgán OSN za vyše tri týždne neprijal ani jeden zo štyroch návrhov rezolúcie k vojne medzi Izraelom a Hamasom. Niektoré návrhy zablokovali USA, spojenec Izraela, pretože nespomínali právo Izraela brániť sa. Návrh predložený Washingtonom, zasa vetovali Rusko a Čína, pretože jednoznačne nežiadal prímerie.

Stanovisko sa minulý piatok pokúsilo zaujať Valné zhromaždenie OSN, ktoré 120 hlasmi väčšinou prijalo nezáväznú rezolúciu požadujúcu „okamžité humanitárne prímerie“, ale nespomínajúcu Hamas. Erdan tento dokument označil za „hanebný“.

V rozprave vystúpil aj palestínsky veľvyslanec pri OSN Rijád Mansúr, citujúci najprv bývalého generálneho tajomníka OSN Daga Hammarskjölda, ktorý povedal: „OSN nebola založená preto, aby nás vzala do neba, ale aby nás zachránila pred peklom“.

Mansúr potom s odkazom na bombardovanie a ostreľovanie pásma Gazy povedal, že „Gaza je teraz peklom na zemi“. Vplyvný orgán OSN vyzval, aby s Palestínčanmi zaobchádzal ako s ľudskými bytosťami. „Nie sme podľudia. Nie sme z inej planéty,„ zdôraznil Mansúr.