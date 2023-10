Blanár: V zahraničnej politike musíme brať do úvahy národno-štátne záujmy SR

V zahraničnej politike musíme brať do úvahy najmä národno-štátne záujmy Slovenska. Uviedol to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD) po tom, ako ho premiér Robert Fico (Smer-SD) v pondelok oficiálne uviedol do funkcie. Obaja zároveň deklarovali, že zahranično-politické smerovanie krajiny sa nezmení a Slovensko si bude naďalej plniť všetky záväzky voči členským organizáciám.

„Jedno môžem určite potvrdiť - zvrchovanú zahraničnú politiku, ktorá bude brať do úvahy predovšetkým národno-štátne záujmy. Nemôže sa stať, aby SR súhlasila s takými návrhmi, ktoré sa budú prerokovávať v EÚ či NATO, alebo iných členských organizáciách, aby mali negatívny dosah na obyvateľov SR," uviedol Blanár. V tejto súvislosti dodal, že Slovensko podporí pripravovaný 12. balík sankcií proti Rusku, len ak mu budú predchádzať seriózne analýzy nielen o dosahu na EÚ, ale aj o dosahu na Slovensko. Zdôraznil, že rezort chce vo veľkých témach zahraničnej politiky pokračovať v rovnakej rétorike, akú mala strana Smer-SD pred parlamentnými voľbami. „Rešpektujeme aj názory koaličných partnerov a bude tam ešte diskusia," dodal s tým, že programové vyhlásenie vlády momentálne pripravujú a predstaviť ho chcú verejnosti spoločne. Fico si želá, aby zahraničná politika nebola „konzervatívna, ťažkopádna a neschopná prezentovať slovenské národné záujmy". Podporuje ministra v tom, že zahraničná politika by mala byť suverénna a slovenská. Zdôraznil, že postoj SR voči členstvu v Európskej Únii či v NATO sa nemení. „To neznamená, že nebudeme vyslovovať naše vlastné suverénne postoje," povedal. V tejto súvislosti zopakoval, že SR nemá záujem vojensky podporovať Ukrajinu, no bude jej ponúkať inú, potrebnú formu pomoci. Premiér chce ako prvú krajinu navštíviť Českú republiku, následne Nemecko, Maďarsko a Poľsko. Vyzdvihol dôležitosť spolupráce v rámci Vyšehradskej štvorky (V4). „Keď ideme robiť revíziu rozpočtu EÚ, je spolupráca krajín V4 nadovšetko dôležitá," vysvetlil. Dodal, že v súvislosti s podporou slovenskej ekonomiky prejavil záujem o návštevu Číny či Vietnamu. „Budem absolvovať bilaterálne návštevy len vtedy, keď to bude mať nejaký zmysel a budem cítiť, že politická podpora projektu v danej krajine bude aj realizovaná do konkrétnych výsledkov," doplnil.