KDH: Vláda Smeru a Hlasu pripravila seniorov o stovky eur

Seniori totiž nedostanú 13. dôchodok v plnej výške. Uviedla to predsedníčka poslaneckého klubu KDH a expertka hnutia na sociálnu oblasť a rodinnú politiku Martina Holečková v súvislosti s pondelkovým vyhlásením ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša (Hlas-SD), že poberatelia dôchodkov dostanú vyplatený 13. dôchodok v roku 2024 v plnej výške tohto priemerného dôchodku za predchádzajúci rok.

„Strany Smer a Hlas sľubovali dôchodcom v kampani 13. dôchodok v plnej výške, no hneď, ako prišli k moci, tak dôchodcom oznámili, že ho nedostanú. Som zvedavá, ako sa chcú pozrieť do očí tomu pol miliónu dôchodcov na Slovensku, ktorým po zaplatení základných výdavkov ostáva menej ako 50 centov na jeden deň,“ povedala Holečková.

Hnutie KDH sa tiež vyjadrilo, že 13. dôchodok v plnej výške by sa mal rozdeliť medzi 12 mesačných dôchodkov. Opatrením by sa tak zvýšili dôchodky a seniori by dostávali pomoc počas celého roka.