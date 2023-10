RÚVZ uloží organizátorovi výstavy ľudských tiel pokutu za porušenie zákona

Jej výška sa môže v závislosti od viacerých faktorov vyšplhať od 20.000 na 50.000 eur. Pre TASR to potvrdili z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava, ktorý na výstave vykonal dozor.

„Odborní pracovníci tunajšieho úradu vykonali dozor v zmysle zákona o pohrebníctve, v rámci ktorého identifikovali porušenie zákona v časti, ktorá sa týka vystavovania ľudských pozostatkov,“ priblížila hovorkyňa úradu Katarína Nosálová.

Na základe toho začal RÚVZ Bratislava správne konanie vo veci uloženia pokuty. „Účastník konania sa dopustil správneho deliktu na úseku pohrebníctva, za čo RÚVZ v zmysle zákona o pohrebníctve uloží pokutu vo výške od 20.000 eur do 50.000 eur, pričom pri určovaní pokuty sa prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania,“ priblížila hovorkyňa. Dodala, že správne konanie ešte nie je ukončené.

