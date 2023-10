3 varovné znaky, pri ktorých by ste mali zrušiť prvé rande

Písomná konverzácia medzi dohodnutím stretnutia a samotným stretnutím by sa v prípade prvého rande mala odvíjať pozitívnym smerom. Nezriedka sa však stáva, že práve počas nej odhalíme problematický prvok, ktorý nás núti zvažovať správnosť stretnutia.

Erika Ettinová má dlhodobé skúsenosti s poradami pre klientov, ktorí sa pripravujú na svoje prvé rande. V tisícoch ľudí, ktorí si za ňou prišli po radu, by sa našlo len zopár, ktorým odporučila, aby prvé rande nakoniec zrušili.

„Snažím sa ich povzbudiť, že ide len o stretnutie s niekým novým,“ tvrdí Ettinová o svojich klientoch. V rozhovore pre portál Insider prezradila, že ich učí rešpektovať a vážiť si čas druhej osoby, a teda nerušiť prvé rande na poslednú chvíľu.

Konverzácia pred prvým rande by podľa odborníčky nemala byť rozsiahla, a mala by sa zamerať na logistické údaje. Ak však počas nej natrafíte na znepokojivé informácie o druhej strane, predsa len zvážte ústup. Ide najmä o tieto prípady:

1. Nenachádzate prienik v hodnotách

Ettinová klientom vo väčšine prípadov radí, aby súhlasili so schôdzkou bez ohľadu na možný výsledok. Na rande podľa nej netreba ísť so zažitou predstavou o ideálnom partnerovi alebo so zoznamom vlastností, ktorými by mal oplývať.

Na hodnoty však nesmiete zabudnúť ani pri randení – to, či chcete alebo nechcete deti, alebo či ste veriaci, totiž len sotva zmeníte kvôli inému človeku. Rovnako sa to nedá čakať od neho.

Hoci nejde o témy, o ktorých sa páry obvykle bavia ešte pred rande, v prípade, že sa o nich predsa len dozviete viac a zistíte nekompatibilitu, schôdzku radšej odvolajte.

2. Priveľa informácií alebo nevhodné poznámky

Okamžité zdieľanie príliš osobných informácií nemusí hneď pôsobiť odpudivo, no ak ide o vzorec správania, z rande radšej ustúpte. Rovnaké pravidlo platí aj pre prípady, keď partner hneď naznačí svoje intímne preferencie a hovorí o svojich milostných zážitkoch.

3. Negatívne vyjadrenia na adresu ex

Ak vás náprotivok hneď zaťaží negatívnymi správami o svojom bývalom partnerovi alebo bývalej partnerke, rande radšej odvolajte.

„Ak sa niekto vyjadruje negatívne o ex, a to zvlášť pred prvým rande, môže to naznačovať, že sa cez vzťah stále nepreniesol alebo že neprijíma žiadnu zodpovednosť za nefunkčný vzťah,“ dodáva Ettinová.