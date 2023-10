Huliak zrejme nepôjde na rezort, Šipoš a Plaváková by odmietli Kaliňáka

Rozhodnutie prezidentky Zuzany Čaputovej nevymenovať ho za ministra životného prostredia neplánuje napadnúť na Ústavnom súde SR. Uviedol to v nedeľnej relácii TV Markíza Na telo, kde diskutoval s opozičnými poslancami Luciou Plavákovou (Progresívne Slovensko) a Michalom Šipošom (Slovensko, Za ľudí, Kresťanská únia).

Šipoš a Plaváková sa zhodli, že prezidentka sa mohla pokúsiť odmietnuť menovať do funkcie ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD). „Mohla to určite vyskúšať a ústavný súd by to nejakým spôsobom vyhodnotil,“ skonštatovala Plaváková. Obaja poslanci si vedia predstaviť spoluprácu ich strán v rámci opozície, napríklad pri odvolávaní ministrov.

Šipoš obvinil predstaviteľov koalície zo snahy zmeniť volebný systém a potrebné hlasy získať aj od KDH výmenou za ústavný zákaz adopcií homosexuálnymi pármi. Huliak tvrdí, že súčasťou takýchto debát nebol. Poznamenal však, že zmena volebného systému bola aj v ich programe. Ľudia by si podľa neho mali voliť regionálne osobnosti.

Plaváková sa ohradila proti zámeru obmedziť adopcie. Ako upozornila, v ústave už je ustanovené manželstvo ako zväzok muža a ženy, čo v praxi žiadnym manželom ani rodinám nepomohlo. Šipoš k téme uviedol, že hnutie Slovensko si počká na konkrétny návrh, pri obdobných témach majú v klube voľné ruky.

Šipoš nepredpokladá, že by sa uchádzal o post predsedu hnutia Slovensko. Plaváková si zatiaľ nevie predstaviť, že PS podporilo ako prezidentského kandidáta niekoho iného ako exministra zahraničných vecí Ivana Korčoka.