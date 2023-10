Aktivisti budú nabádať ľudí, aby zdobili hroby prírodnými materiálmi

Chcú tak obyvateľov nabádať na to, aby sa zamysleli nad množstvom a kvalitou použitých materiálov, ktoré nosia na hroby svojich blízkych.

„Čokoľvek na ne položíme, skončí jedného dňa pravdepodobne na skládke. Plastové kytice, plastové kahance, najnovšie dokonca elektronika v podobe sviečok či anjelov sú vyrobené z materiálov, ktoré nie je možné ďalej zhodnotiť,“ uvádza hovorca Mestského úradu vo Zvolene Martin Svatuška.

„Asi málokto z nás svoj príbytok prepĺňa ozdobami z lacno vyzerajúcich materiálov, je preto zvláštne, že to robíme našim blízkym na mieste ich posledného odpočinku. Nevyzerá to dobre, zaťažujeme životné prostredie a škodíme budúcim generáciám,“ hovorí aktivistka zo združenia Očami prírody Denisa Záchenská. „Budeme preto nabádať ľudí, aby sa zamysleli nad množstvom a kvalitou použitých materiálov,“ dodáva.

Ľudia sa totiž neraz mylne domnievajú, že použitú plastovú kyticu hodia do nádoby na separovaný odpad a uľahčia tým prírode. Podľa Záchenskej je to ale omyl. Plastové kytice, kahance so zvyškami vosku či iné doplnky napokon skončia na skládke, pretože materiály nie je možné recyklovať.

„Vieme o tom a postupnými krokmi chceme prispieť k zlepšeniu situácie. Preto sme už niekoľko týždňov pred sviatkami začali informovať ľudí o problematike odpadu na cintorínoch. Sme vďační za pozitívnu odozvu, pridali sa dokonca predajcovia priamo pred naším najväčším cintorínom a plastové dekorácie u nich tento rok nenájdete,“ informoval zvolenský primátor Vladimír Maňka.

Viacerí odborníci z oblasti dizajnu hovoria, že vhodne zvolená farba črepníkového kvetu, veniec zo šišiek a pár sviečok z včelieho vosku môžu na hroboch ukázať štýlovo. So šiškami či čečinou si príroda poradí sama, prípadne ich spoločne s odkvitnutou kvetinovou výzdobou môžeme vložiť do nádoby na biologický odpad a táto výzdoba preto nijako výrazne nezaťaží prírodu.