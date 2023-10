Fico sa v Bruseli stretol s Fialom, zhodli sa na potrebe pokračovať v spolupráci

„Na Európskej rade som sa stretol so slovenským premiérom Ficom. So Slovenskom nás spája nielen spoločná história, ale aj nadštandardne dobré vzťahy a my sme sa zhodli, že musíme pracovať na tom, aby spolupráca našich krajín bola výborná aj naďalej,“ napísal Fiala.

So svojím českým rezortným partnerom už hovoril aj nový slovenský minister zahraničných vecí Juraj Blanár. O ich telefonáte vo štvrtok informoval šéf českej diplomacie Jan Lipavský, ktorý Blanára pozval na návštevu Prahy.