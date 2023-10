Z egyptského letoviska evakuujú turistov, na miesto dopadla raketa

„Cestovná kancelária Čedok nás informovala, že pred niekoľkými hodinami dopravila práve do toho zasiahnutého letoviska viac ako 500 českých turistov a v nadväznosti na tento incident sa rozhodla všetkých týchto českých turistov evakuovať späť do ČR,“ povedal Drake.

Hovorkyňa Čedoku Kateřina Pavlíková spresnila, že do egyptského letoviska v piatok pošlú tri lietadlá. Voľné miesta poskytnú českým občanom, ktorí do krajiny pricestovali s inou cestovnou kanceláriou, prípadne individuálne.

6 people have been wounded after a missile struck the Egyptian city of Taba right next to Eilat, Israel.



It is unknown at this point which country the missile was launched from.

