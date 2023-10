Erdogan predložil parlamentu protokol o vstupe Švédska do NATO

Kancelária tureckého prezidenta uviedla, že Erdogan podpísal prístupový protokol Švédska, ktorý následne postúpil zákonodarnému zboru.

Termín hlasovania tureckého parlamentu o členstve Švédska v NATO zatiaľ nie je známy.

Erdogan niekoľko mesiacov odďaľoval predloženie švédskeho prístupového protokolu na ratifikáciu parlamentu. Štokholm kritizoval, že poskytuje útočisko členom skupín, ktoré Ankara považuje za teroristické. Švédsko preto tento rok prijalo nový protiteroristický zákon. Turecký prezident následne v júli oznámil, že nemá ďalšie výhrady voči vstupu Švédska do NATO.

AP pripomína, že vstup nového člena do NATO si vyžaduje súhlas všetkých 31 členských krajín Aliancie. Dosiaľ ho neratifikovali už iba Turecko a Maďarsko.

Švédsko spolu so susedným Fínskom upustilo od svojej dlhoročnej vojenskej neutrality po tom, čo Rusko vlani vo februári zaútočilo na Ukrajinu. Obe krajiny následne požiadali o vstup do NATO. Fínsko do Severoatlantickej aliancie vstúpilo začiatkom apríla tohto roka a stalo sa jej 31. členskou krajinou.