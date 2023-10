Prieskum: Väčšina žien má strach chodiť von po zotmení

Tento strach sa týka mnohých žien bez rozdielu veku či kraja, v ktorom žijú. Vyplynulo to z reprezentatívneho prieskumu od prieskumnej agentúry NMS Market Research.

„Takmer tretina prežíva veľký strach, viac ako polovica mierny. Tento strach sa týka mnohých žien bez rozdielu veku či kraja, v ktorom žijú,“ spresnila Denisa Lakatošová z NMS. Dodala, že aby sa chránili, takmer polovica žien radšej nechodí v neskorých hodinách von (48 percent) alebo nechodí po tme sama (51 percent).

„Predovšetkým mladšie ženy do 26 rokov sa v porovnaní s ostatnými častejšie chránia aj tak, že s niekým telefonujú, nosia so sebou predmety na obranu a čím ďalej tým častejšie využívajú aj zdieľanie svojej polohy GPS so svojim partnerom, partnerkou či rodinou,“ dopĺňa Lakatošová.

Prieskum tiež ukázal, že v nepríjemnej situácii s mužmi sa ocitlo takmer deväť z desiatich mladých slovenských žien. V rovnakých situáciách sa ocitlo 64 percent žien vo veku od 35 do 50 rokov a 57 percent žien starších ako 50 rokov.

Každá druhá priznáva, že dostáva nevhodné správy na sociálnych sieťach. Pokrikovanie na ulici zažilo 44 percent opýtaných a nepríjemný pocit, že ich niekto prenasleduje, malo 35 percent.

Prieskum zároveň odhalil, že 59 percent žien nedôveruje polícii, že ich dokáže ochrániť pred násilnou trestnou činnosťou so sexuálnym motívom, a 57 percent mužov nedôveruje polícii, že dokáže ženy ochrániť.

On-line prieskum prebiehal v čase od 21. do 24. septembra 2023. Na prieskume sa zúčastnilo 1000 respondentov, ktorí tvorili reprezentatívnu vzorku on-line populácie vo veku 18 a viac rokov, z toho 523 (52 percent) bolo žien.