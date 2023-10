V obciach na východe Slovenska po zemetrasení nastúpia deti do škôl

Svojpomocne si opravili budovu, v ktorej sídli materská škola (MŠ) a základná škola (ZŠ) v obci Pakostov v okrese Humenné. Podľa starostu Jozefa Fedorka práce vykonávali pracovníci, ktorí robia na aktivačných prácach. „Doteraz sme použili 20 vriec lepidla, 20 vriec jadrovej omietky a ďalšie veci potrebné na opravu stien. Stojí to hromadu peňazí, nemáme ich. Zháňame ich, ako sa dá,“ uviedol Fedorko s tým, že len na škole je škoda viac ako 20.000 eur. Žiaci nastúpia podľa jeho slov v pondelok. Celkovo ich je 12 v ZŠ a 22 v MŠ.

Aj vo Vyšnej Sitnici v okrese Humenné začínajú od pondelka s vyučovaním. MŠ presťahovali zo staršej budovy spred viac ako 70 rokov do časti, v ktorej je ZŠ. „Budova bola pribudovaná neskôr, je tam betónový strop, takže po zemetrasení vydržala. Je len pár prasklín v rohoch. Statik povedal, že v novšej časti môžeme pokračovať s vyučovaním,“ uviedol pre TASR starosta obce Viktor Kušnír a doplnil, že žiaci MŠ boli doteraz doma a žiaci ZŠ sa vyučovali dištančne. Dokopy majú 15 žiakov. Financie na opravu budovy nemajú, čakajú na prisľúbenú pomoc od Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Pred mesiacom si dali vypracovať projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu priestorov ZŠ i MŠ. Celkové náklady predstavujú sumu 180.000 eur.

V Košarovciach v okrese Humenné mali po zemetrasení od utorka (10. 10.) do piatka (13. 10.) v ZŠ s MŠ riaditeľské voľno. Následne prebiehalo vyučovanie. MŠ premiestnili do starších priestorov ZŠ. Podľa riaditeľky školy Daniely Durkajovej, v novšej časti budovy, ktorá bola daná do prevádzky asi v roku 1987, je dosť narušená statika. „Je tam jedáleň, počítačová učebňa, ktorá je zničená. Rovnako knižnica, telocvičňa a školský klub detí,“ priblížila s tým, že jedáleň pre žiakov plánujú zriadiť v kultúrnom dome.

Východ Slovenska zasiahlo 9. októbra zemetrasenie. Malo silu 4,9 lokálneho magnitúda a epicentrum v katastri obce Ďapalovce v okrese Vranov nad Topľou. Úmrtia ani zranenia nie sú hlásené. Vo viacerých obciach však evidujú materiálne škody.