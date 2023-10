Pellegrini: V rámci koalície si nekádrujeme nominácie na ministrov

Koaličné strany Smer-SD, Hlas-SD a SNS si "nekádrujú" nominácie na svojich členov vlády. V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to povedal líder Hlasu-SD Peter Pellegrini v súvislosti s problémom okolo vymenovania zvoleného poslanca za SNS Rudolfa Huliaka za šéfa envirorezortu. Predsedu KDH Milana Majerského jeho nominácia vyrušuje.

Pellegrini priblížil, že za nominácie na členov vlády zodpovedajú predsedovia koaličných strán. „Počkajme si, kto bude nakoniec ministrom životného prostredia a ako bude svoju prácu vykonávať,“ povedal v súvislosti s výhradami voči Huliakovi. Problém musia podľa neho vyriešiť predseda SNS Andrej Danko, prezidentka Zuzana Čaputová a budúci premiér Robert Fico. Pellegrini zatiaľ s nikým o pláne B na nomináciu nerokoval a ani o ňom nepočul. Nemôže potvrdiť, či je v hre iný nominant.

Líder Hlasu-SD avizuje do budúcna zavedenie plnohodnotného 13. dôchodku vo výške priemerného dôchodku. Kandidáta na policajného prezidenta ešte nemajú a o tejto nominácii nehovorili. Bol by rád, keby ním bol profesionálny policajt. Zatiaľ sa podľa neho meno exšéfa Národnej kriminálnej agentúry Branislava Zuriana v spojení s postom šéfa polície nespomínalo. Majerský považuje za dôležité, aby vláda nezasahovala do policajných vyšetrovaní a aby nedošlo k rušeniu špeciálnej prokuratúry.

Majerský je sklamaný, že odchádzajúca vláda nezareagovala na zemetrasenie na východe dostatočne a nevyčlenila žiadne peniaze. Verí, že nová vláda pripraví balík peňazí.

Pellegriniho vyrušilo, že Hlasu-SD pozastavili prijímací proces v skupine európskych socialistov v europarlamente. Neeviduje, že by sa politika Hlasu-SD odklonila od sociálno-demokratických hodnôt. Považuje za predčasné urobiť takýto krok len na základe vstupu do vlády s SNS, ktorá už bola v koalícii a bola legitímne zvolená do NR SR. Bude sa snažiť skupinu presvedčiť, že šlo o chybu. Treba podľa neho počkať na kroky vlády.

Pellegrini zároveň uistil, že pre vládnu koalíciu bude záväzné len to, čo bude v programovom vyhlásení vlády, to sa týka aj zotrvania členstva Slovenska v EÚ a NATO. Pripomenul, že koaličná dohoda jasne hovorí, že sa strany hlásia k členstvu v EÚ a NATO.