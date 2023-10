Právnik: Vláda odborníkov nedáva demisiu,prezidentka vymenuje rovno nový kabinet

Pre TASR to uviedol ústavný právnik z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Vincent Bujňák.

„Ústava hovorí, že vláda podá demisiu vždy po ustanovujúcej schôdzi novozvolenej Národnej rady SR, avšak svoju funkciu vykonáva až do utvorenia novej vlády. Utvorením vlády sa rozumie jej vymenovanie,“ pripomenul pre TASR Bujňák. Platí to však len v štandardnej situácii, keď vláda má dôveru parlamentu. „Pokiaľ však bola vláda odvolaná, pretože jej bola vyslovená nedôvera alebo bola zamietnutá žiadosť o vyslovenie dôvery, potom demisiu nepodáva,“ doplnil.

Odvolaná vláda vykonáva pôsobnosť v obmedzenom rozsahu až do vymenovania novej vlády. Úradnícka vláda pod taktovkou Ódora je podľa Bujňáka takisto odvolanou vládou, preto dávať demisiu nebude. „V našom ústavnom systéme s tým máme skúsenosť z roku 2012, keď po marcových parlamentných voľbách naďalej pôsobila odvolaná vláda, a to až do 4. apríla 2012. Vtedy hlava štátu vymenovala novú vládu,“ pripomenul.

Termín vymenovania novej vlády ešte nie je známy. Prezidentka totiž avizovala, že ho určí až po doručení nového návrhu kandidáta na ministra životného prostredia, aby mohla vymenovať vládu v kompletnom zložení. Ustanovujúca schôdza parlamentu bude v stredu (25. 10.). Nadchádzajúci predseda parlamentu Peter Pellegrini (Hlas-SD) informoval, že chcel v tento deň aj vymenovanie novej vlády.