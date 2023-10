Analytik predpokladá zvýšenú úroveň ceny ropy až do konca roka

Analytik finančných trhov spoločnosti XTB Marek Nemky predpokladá zvýšenú úroveň ceny ropy až do konca roka. S novým rokom by Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) mohla uvoľniť produkciu, čo by cenu ropy znížilo.

„Ceny na čerpacích staniciach sú v súčasnosti vyššie ako minulý týždeň z dôvodu výraznejšieho nárastu ceny ropy. Výhľad do budúcnosti je však neistý a bude závisieť hlavne od situácie na Blízkom východe. Pomôcť môže už len slabší dopyt v ďalších mesiacoch, ktorý by uvoľnil napätú situáciu na trhu. Z môjho pohľadu tu však zvýšené ceny, ktoré sme videli v posledných mesiacoch, s nami ešte nejaký čas budú,“ zdôraznil Nemky.

Ceny nafty na Slovensku sú podľa analytika v porovnaní s cenami EÚ oproti minulému týždňu nezmenené. Stále Slovensko zastáva 9. miesto v najlacnejšej nafte v EÚ. Ceny v Českej republike relatívne v porovnaní s EÚ mierne zlacneli, keďže sa posunuli zo 7. miesta na 6. Poľsko sa opäť nachádza na druhom mieste.