Video: Ružová obloha vyvolala obavy z konca sveta. Toto bolo príčinou

Obyvateľov mesta Thanet na juhu Veľkej Británie v jedno októbrové ráno vydesil pohľad na oblohu. Namiesto tmavomodrej farby, na akú sú pri brieždení zvyknutí, mala totiž sýtoružový odtieň.

Neprirodzený vzhľad oblohy vyvolal u miestnych obavy z konca sveta. Jamie Horton, jeden z miestnych, pre portál Kent Online priblížil: „Otec ma autom viezol na stanicu, keď som zrazu zbadal ružovú žiaru na oblohe.“

„Našťastie sme práve stáli na červenej a ja všade so sebou nosím starý dobrý foťák, tak sa mi podarilo spraviť niekoľko záberov,“ pokračuje Horton. Podľa neho žiara zmizla sama od seba asi po desiatich sekundách.

„Bola úžasná, naozaj krásna. Asi to bol len svetelný smog, ale aj tak vyzeral jedinečne,“ dodáva Horton.

Pink light pollution courtesy of Thanet Earth, as seen from Margate. (Pic from @IsleThanetNews) Cannot be good for wildlife but sadly these lights are not in breach of the ridiculous planning conditions sanctioned by council @mitchellsnik @ramsgatebirds pic.twitter.com/19TOUZKXBp