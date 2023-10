2000 pollitrákov piva za 200 dní. Brit prekonal sám seba, takto sa cíti po výzve

Brit Jon May sa na TikToku teší nevídanej popularite. Môže za to výzva, ktorú si sám vymyslel a ktorú nakoniec aj splnil a zdokumentoval v pravidelne zverejňovaných videách.

May sa v rámci výzvy odhodlal vypiť dokopy 2000 pollitrových pohárov piva za 200 dní. Na začiatku si stanovil tempo pitia na 10 pív za deň, no v posledných dňoch výzvy už bolo jasné, že pred cieľom má náskok – v 198. deň mu totiž ostávalo vypiť už len 11 pív.

Jon pre portál LadBible uviedol, že k výzve ho inšpiroval iný tvorca videí, ktorí pred divákmi tvrdil, že za rovnaký čas vypije 1000 pív.

Ako sám tvrdí, Brit pri svojej výzve absolvoval niekoľko prekážok, vrátane zdravotných a finančných, ale v závere neľutuje svoje konanie.

Pre Jona je najviac pamätný deň, keď za 24 hodín vypil 25 pív. „V tú noc som skončil v kríkoch,“ spomína v rozhovore. „Bolo to asi dva mesiace dozadu – zhruba okolo 103. dňa,“ približuje Jon, ktorý v ten deň dostal pozvanie od kamaráta do baru, kde pil od deviatej večer do druhej ráno. „Na ďalší deň som sa zobudil a okolo dvanástej som vyrazil do baru.“

Každý miernejší konzument alkoholu musí ostať zhrozený z predstavy opice, akú mladík musel každý deň prekonávať. Jon však tvrdí, že jeho sa taký problém netýka. „Ja ich nemávam,“ uviedol v rozhovore, pričom dodal, že hneď po skončení výzvy ho čaká ďalšia noc v bare.