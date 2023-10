Huliak ozrejmil svoje ďalšie kroky v prípade nevymenovania za ministra

Potvrdil to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Dodal, že SNS na jeho nominácii trvá. Europoslanec Michal Wiezik z Progresívneho Slovenska (PS) si myslí, že Huliakovo vymenovanie už nie je možné, keďže prezidentka Zuzana Čaputová podmienila vymenovanie celej novej vlády navrhnutím nového mena na post šéfa envirorezortu.

SNS podľa Huliaka nevidí žiadny právny dôvod na jeho nevymenovanie. Na hrozbu nevymenovania novej vlády reagoval, že existuje aj plán B, ktorý však nekonkretizoval. Nepovedal, koho ďalšieho by mohla SNS na tento post navrhnúť. Bolo by to podľa neho predmetom koaličných rokovaní.

Prečítajte si aj: Prezidentka podľa SNS nerešpektuje ústavné princípy a príkazy

Wiezik sa stotožňuje s postojom prezidentky. Tvrdí, že Huliak vystupuje proti agende envirorezortu, environmentnálnym politikám a dlhodobým trendom. Myslí si tiež, že má nulovú kvalifikáciu na tento post. Huliak reagoval, že sa jeho výroky vytrhávajú z kontextu. Hovorí, že roky pôsobí v poľovníckej oblasti a pôsobí tiež v komisii pre územné plánovanie a životné prostredie v Banskobystrickom samosprávnom kraji či pri Združení miest a obcí Slovenska.

Huliak by ako minister životného prostredia pokračoval vo všetkých inováciách, ktoré by Slovensko posunuli hospodársky či sociálne. Slovensko podľa neho nemôže byť nositeľom hlavných zásad boja proti klíme, keď sú hlavnými znečisťovateľmi Čína, Amerika či India. Opatrenia podľa neho nemôžu ísť na úkor životnej úrovne Slovákov. Wiezik si, naopak, myslí, že Slovensko musí využiť šancu byť lídrom klimatickej zmeny a uchopiť krízu ako príležitosť v modernizáciách a inováciách. Huliak by tiež chcel stransparentniť toky financií pri enviroprojektoch, Wiezik reagoval, že pri dotáciách existuje dostatočná kontrola.

Huliak podľa svojich slov nikdy nepovedal, že bude rušiť rozbehnuté procesy pri zonáciách národných parkov. Boli však podľa neho narýchlo odsúhlasené, pričom sa neprihliadalo na vlastnícke práva či práva samospráv. Wiezik podotkol, že zonácia sa pripravuje s prestávkami už od roku 2004, takže ide o dlhodobý proces.