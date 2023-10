Fiala: Bez spoločného európskeho riešenia sa hraničným kontrolám nevyhneme

Vyhlásil to v piatok po tom, ako navštívil bývalý hraničný priechod pri obci Lanžhot. Zároveň ocenil spoluprácu so Slovenskom, informuje spravodajkyňa TASR.

„Týmto opatreniam sa nevyhneme, ak nedospejeme k európskemu riešeniu... Musíme dospieť k takému riešeniu, ktoré zabráni nelegálnej migrácii alebo aspoň výrazne zníži jej nebezpečenstvo,“ povedal Fiala s tým, že aktuálne zavedené opatrenia fungujú. „Darí sa nám odrádzať nelegálnych migrantov od vstupu do ČR, darí sa nám bojovať s pašerákmi,“ vyhlásil český premiér.

Dočasné kontroly na hraniciach so Slovenskom podľa jeho slov Česká republika nezaviedla s potešením, bolo to však nevyhnutné na prerušenie prevádzačských trás. „Od začiatku sme mali dobrú kooperáciu so slovenskými kolegami, či už na politickej úrovni alebo na úrovni policajných zborov,“ povedal predseda českej vlády.

„Dohodli sme sa na preventívnych opatreniach, na spoločnej kontrole, fungujú readmisie, spolupráca je určite dobrá,“ poznamenal Fiala s tým, že len spoločne sú krajiny schopné problém riešiť. Premiér tiež dodal, že ak už jeho vláda musí podobné opatrenia robiť, jej snahou je nenarušiť vzťahy medzi krajinami ani pravidelnú výmenu, ktorá medzi ČR a SR prebieha.

Od zavedenia dočasných náhodných kontrol na hranici so SR skontrolovala česká polícia spolu s colníkmi viac než 110.000 osôb. Z 821 cudzincov, ktorí chceli na územie ČR vstúpiť nelegálne, odopreli vstup 745 z nich. Na slovenskej hranici od 4. októbra zadržali 32 prevádzačov.