KDH by malo mať snem v marci, Majerský má podporu predsedníctva aj poslancov

O post predsedu sa môže uchádzať každý člen KDH, ktorý je navrhnutý príslušnými orgánmi. Pre TASR to uviedla hovorkyňa KDH Lenka Halamová v súvislosti so záujmom Ivana Šimka kandidovať za šéfa hnutia. Snem by mali mať v marci 2024.

„KDH je demokratická strana a o post predsedu sa môže uchádzať každý člen KDH, ktorý je navrhnutý príslušnými orgánmi. Súčasný predseda KDH Milan Majerský dokázal hnutie vrátiť do parlamentu a má plnú podporu celého predsedníctva a celého poslaneckého klubu hnutia,“ skonštatovala Halamová.

Stanovy KDH hovoria, že snem sa musí konať do šiestich mesiacov od konania sa parlamentných volieb, ktoré boli 30. septembra.

Šimkovu kandidatúru podporil okresný snem KDH Bratislava 3. Zvolil ho aj za delegáta okresu na snem. Šimko sa poďakoval za podporu. „Budem sa usilovať sformulovať program na obnovu tejto historickej politickej strany tak, aby bola modernou kresťanskou demokraciou západného typu,“ napísal na sociálnej sieti.