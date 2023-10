Video: Pes vyskočil z piateho poschodia. To, čo sa stalo potom, mnohí nechápu

Virálne video upútalo pozornosť internetovej komunity, pričom mnohí nechápu, čo sa na záberoch vlastne stalo. Vo videu je vidieť čierneho psa, ktorému sa podarilo niečo, čo by bežne malo fatálne následky. Kamera zachytila psa, ktorý nebojácne skáče z výškovej budovy.

Na začiatku videa je vidieť, ako pes stojí na okraji budovy. Potom sebavedomo prejde niekoľko krokov bližšie k okraju a skočí, pričom dopadne na zem za menej ako sekundu. Pes okamžite vstane a odíde, pričom sa zdá, že ho dopad nepoznamenal fyzicky ani psychicky. Video rozpútalo búrlivú diskusiu, pričom niektorí sa čudovali, ako pes dokázal prežiť takýto pád.

Dog continues walking normally after jumping from 5th floor pic.twitter.com/flPLZxDiVi — Crazy Clips (@crazyclipsonly) October 18, 2023

Je možné, že pes má prirodzený inštinkt na skákanie, alebo sa naučil bezpečne skákať z výšky. Je tiež možné, že pes mal jednoducho šťastie. Nech už je dôvod akýkoľvek, skok psa je skutočne pôsobivý a používateľov sociálnych sietí zanechal v úžase. Video zdieľané na sociálnej sieti má desiatky miliónov pozretí.

Video má navyše množstvo zaujímavých komentárov od používateľov. "Bol to dobre vypočítaný a vykonaný skok tohto psa. Pred dopadom na zem sa odrazil od plota, čím spomalil svoju hybnosť a odkotúľal sa ako šampión. Nemyslím si, že by to urobil, keby si neveril, že to dokáže," komentoval video jeden z používateľov. Iní však mali o niečo menej pozitívne odhady. "Určite zomrel pár minút potom; to bol len adrenalín; pravdepodobne si zlomil niekoľko kostí a rebier," napísal ďalší používateľ.