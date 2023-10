Toto nesmiete konzumovať, ak chcete otehotnieť. Problémom sú aj vitamíny

Tehotné ženy sa musia vyhýbať mnohým potravinám, ako sú mäkkýše, nepasterizované mliečne výrobky a mäkké syry z dôvodu, že obsahujú baktérie, ktoré by mohli ohroziť ich alebo ich nenarodené dieťa.

Dietológovia však tiež varujú, že niektorým potravinám je lepšie sa vyhnúť, už keď sa snažíte otehotnieť. Londýnska výživová poradkyňa Ro Huntrissová prezradila, ktoré potraviny by mali ženy obmedziť, keď sa snažia otehotnieť.

Alkohol

Ak ste tehotná alebo sa snažíte otehotnieť, alkohol môže pôsobiť na vaše nenarodené dieťa. Pitie alkoholu v tehotenstve môže viesť k dlhodobému poškodeniu vášho dieťaťa a čím viac pijete, tým je riziko väčšie.

Zvyšuje to riziko potratu a narodenia mŕtveho dieťaťa, ako aj poruchy fetálneho alkoholového spektra, čo môže u dieťaťa spôsobiť psychické a fyzické problémy. Alkohol by nemal byť tabu len počas tehotenstva. Konzumácia alkoholu je spojená aj so zníženou šancou otehotnieť, uviedla Huntrissová pre britský denník Daily Mail.

Kofeín

Foto: Efetova Anna/Shutterstock.com

Podľa Huntrissovej je nadmerný príjem alkoholu spojený so zvýšenou pravdepodobnosťou potratu. Podľa nej by ženy, ktoré sa snažia otehotnieť, nemali prijímať viac ako 200 mg kofeínu denne. To sú približne dve šálky instantnej kávy, pretože jedna šálka obvykle obsahuje 100 mg kofeínu. Ak počas tehotenstva prijímate priveľa kofeínu, riskujete komplikácie, ako je nízka pôrodná hmotnosť a potrat.

Betakarotén a vitamín A

Podľa odborníkov by ste sa mali vyhýbať hovädzej pečeni, ak sa snažíte otehotnieť. Podľa Huntrissovej má totiž vysoký obsah vitamínu A, s ktorým by to ženy snažiace sa otehotnieť tiež nemali preháňať. Ako uviedla: "Pri nadmernej konzumácii môže byť vitamín A škodlivý pre nenarodené dieťa.“

Vitamín A sa v tele tvorí pri rozklade betakaroténu, farbiva v červenej, oranžovej, žltej zelenenie aj v niektorých druhoch zelenej listovej zeleniny. Príliš veľa vitamínu A môže spôsobiť deformácie plodu, medzi ktoré patrí rázštepy chrbtice, pery či podnebia, slabo vyvinuté oči, chýbajúce alebo deformované uši a deformácie končatín, obličiek, pohlavných orgánov, srdca, štítnej žľazy a kostry.

Mastné ryby

Foto: Gayvoronskaya_Yana/Shutterstock.com

Mastné ryby, ako sú sardinky, losos a makrela, sú bohatým zdrojom živín, preto sa môže zdať prekvapujúce, že dietológovia odporúčajú nepreháňať to s nimi počas snahy otehotnieť. "Hoci sú výborným zdrojom živín vrátane železa, jódu a omega-3, mali by sa obmedziť na dve porcie týždenne kvôli škodlivým látkam, ktoré obsahujú a ktoré sa môžu hromadiť v tele a poškodiť vyvíjajúce sa dieťa," hovorí Huntrissová.

Konzumácia príliš veľkého množstva mastných rýb je škodlivá pre nenarodené dieťa, pretože obsahujú látky, ako sú dioxíny a polychlórované bifenyly. Tehotné ženy by sa mali vyhýbať aj údeným rybám, pretože by mohli byť kontaminované listériou. Tá môže spôsobiť infekciu nazývanú listerióza, ktorá môže viesť k potratu alebo narodeniu mŕtveho dieťaťa, alebo spôsobiť vážne ochorenie novorodenca.

Transmastné kyseliny

Transmastným tukom, ktoré sa nachádzajú v margarínoch, sladkostiach a rýchlom občerstvení, by ste sa mali vyhýbať, ak sa snažíte otehotnieť. "Príjem transmastných kyselín sa spája so zvýšenou neplodnosťou a môže ovplyvniť dĺžku tehotenstva, čo môže viesť k vývojovým chybám a potratom," hovorí Huntrissová.

Dodáva však, že to už nie je taký problém ako kedysi. Výrobcovia totiž v posledných rokoch výrazne znížili množstvo transmastných kyselín v potravinách kvôli ich známym nepriaznivým účinkom na zdravie, ako je napríklad zvýšené riziko srdcových ochorení a krvných zrazenín.