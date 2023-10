Slávnostné odovzdávanie tohtoročných hudobných cien MTV v Paríži zrušili

Podľa agentúry Reuters to vo štvrtok organizátor podujatia - Paramount Global, pričom sa odvolal na nestabilnú situáciu vo svete, najmä v súvislosti s prebiehajúcim konfliktom v Izraeli a v palestínskom pásme Gazy.

Odovzdávanie cien, vysielané v priamom TV prenose, sa malo konať 5. novembra na parížskom výstavisku Villepinte.

Organizátori ho zrušili vzhľadom na dramatické udalosti v Izraeli a v Gaze, ktoré každoročnú oslavu mainstreamovej hudby zmenili. „Keď sledujeme vývoj udalostí v Izraeli a Gaze, nezdá sa, že by to bol čas na oslavy. Vzhľadom na to, že už prišli o život tisíce ľudí, je to čas smútku,“ uvádza sa vo vyhlásení organizátorov.

Poukázali aj na možné problémy, ktoré by vzhľadom na situáciu mohli pri cestovaní do Francúzska mať umelci, fanúšikovia a ďalší aktéri podujatia, ktorí sa v dejisku konania galavečera zvyčajne poschádzajú zo všetkých kútov sveta.

Okrem toho vo Francúzsku, kde sa odovzdávanie cien malo konať, od minulého piatka platí najvyšší stupeň výstrahy pred teroristickými útokmi. Ide o opatrenie prijaté po vražde stredoškolského učiteľa, ktorú spáchal jeho bývalý - zrejme zradikalizovaný - študent.

V posledných dňoch bolo vo Francúzsku nahlásených viacero falošných vyhrážok bombou, čo malo za následok evakuáciu niekoľkých letísk, paláca vo Versailles i parížskeho múzea Louvre.

Výročné udeľovanie cien MTV Europe Music Awards sa koná každý rok v inom meste - vlani ho hostilo mesto Düsseldorf v západnom Nemecku. V Paríži sa ceny MTV udeľovali naposledy v roku 1995.