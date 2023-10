Časť Európy zasiahne víchrica, hrozia aj záplavy

V Dánsku by mohli spôsobiť veľké problémy záplavy. Dánska televízia TV2 uviedla, že by mohlo ísť o najhoršie záplavy za uplynulých 110 rokov. Dánsky meteorologický ústav varoval, že v dôsledku nepriaznivého počasia by vlny na východnom pobreží mohli dosahovať výšku až štyri metre.

Mnohí obyvatelia Dánska v snahe pripraviť sa na očakávané záplavy rozmiestnili v potenciálne ohrozených oblastiach vrecia s pieskom. Opatrenia prijali aj niektoré prístavy. Okrem toho bola pozastavená prevádzka niektorých trajektov medzi dánskymi ostrovmi i trajektové linky do nemeckého Rostocku a do Osla.

V Británii vydala štátna meteorologická služba Met Office červenú výstrahu pre niektoré časti Škótska pred výdatnými dažďovými zrážkami, ktoré by mali spadnúť vo štvrtok a v piatok.

Tlaková níž Babet už spôsobila záplavy v niektorých obciach a mestách v Írsku. Niektoré zaplavené oblasti zostali bez dodávok elektrickej energie.

Nemecké úrady vydali varovania, ktoré platia až do soboty, pred vysokou hladinou vody v zálivoch na pobreží spolkovej krajiny Šlezvicko-Holštajnsko. Hladina vody by v zátoke, v ktorej leží mesto Flensburg, mohla byť až o dva metre vyššia než je priemer.

Nórski meteorológovia uviedli, že tlaková níž nad Britániou v kombinácii s vysokým tlakom nad severnou Škandináviou vytvára podmienky pre silné východné až severovýchodné prúdenie s „veľmi silnými nárazmi vetra“.