Český analytik: Vzťahy Česka a Slovenska zásadne neochladnú, predvolebné odkazy sú folklór

K zásadnému ochladnutiu vzťahov medzi ČR a Slovenskom, ktoré bude mať novú vládu pod vedením Roberta Fica, zrejme nedôjde a v politickej rovine bude spolupráca pokračovať v zabehnutých koľajach. Premena však môže nastať v osobnej chémii medzi konkrétnymi politikmi a tiež v rámci spojenectiev vo Vyšehradskej štvorke (V4) či EÚ. Pre spravodajkyňu TASR to uviedol český politológ a vedúci Katedry politológie a anglofónnych štúdií na Metropolitnej univerzite Praha (MUP) Petr Just, ktorý sa dlhodobo venuje aj Slovensku a strednej Európe.

„Nečakám nejaké zásadné ochladnutie vzťahov medzi ČR a Slovenskom. Predsa len, tie predvolebné odkazy, ktoré si vzájomne českí a slovenskí politici vysielali, beriem trochu ako predvolebný folklór,“ povedal Just. Po voľbách a po ustanovení vlády politici podľa jeho slov „vychladnú“. „Myslím si, že spolupráca medzi ČR a SR bude pokračovať na úrovni, ktorá v politickej rovine bude mať určite aj naďalej prívlastok nadštandardná,“ dodal.

V čom ale podľa neho môže prísť k premene, je osobná chémia medzi politikmi. „Možno (český premiér) Petr Fiala a Robert Fico nebudú mať takú intenzívnu osobnú chémiu. Ale obaja sú profesionáli a niečo za sebou už majú,“ vysvetlil, prečo si myslí, že to vzťahy krajín neovplyvní.

Premietnuť sa to podľa neho však môže v rámci V4. „Tým, že Slovensko bude teraz pravdepodobne vo vzťahu k Ukrajine rezervovanejšie, bude skôr nachádzať podporu u (maďarského premiéra) Viktora Orbána. Naopak, pravdepodobná budúca poľská vláda bude v rámci V4 bližším partnerom českej vláde,“ načrtol možnú prognózu vzťahov v rámci V4 český politológ.

Orbán bude podľa Justa zrejme najbližším Ficovým partnerom aj na úrovni EÚ. „Ale obaja sú pragmatici. Určite nebudú robiť kroky, ktoré by mali smerovať napríklad k vystúpeniu z EÚ. Obaja vnímajú aj to, čo z toho môžu vyťažiť. Ale to, že budú kritickí, že sa občas napríklad zaseknú a budú si chcieť niečo vydobyť za to, že kývnu na nejakú podporu, toho určite v nasledujúcom období môžeme byť svedkami,“ myslí si Just.

Zdôraznil tiež dôležitosť obsadenia postu ministra zahraničných vecí z pohľadu zahraničných partnerov. Dobrým krokom v minulých Ficových vládach podľa neho bolo rozhodnutie obsadiť ho kariérnym diplomatom. „Kariérny diplomat trochu tlmil obavy z toho, že by sa zahraničná politika Slovenska príliš odchýlila od proeurópskeho a proatlantického kurzu pod vplyvom nejakého politikárčenia v strane Smer,“ vysvetlil český politológ.