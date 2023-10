Šimečka oceňuje, že prezidentka odmietla vymenovať Huliaka za ministra

Tento krok oceňuje aj podpredseda SaS Branislav Gröhling. Šéfka Za ľudí Veronika Remišová považuje za alibistické, že prezidentka stopla len nomináciu Huliaka a pri nominácii na vedenie ministerstva kultúry nenamieta Martinu Šimkovičovú.

„Ak má byť zabezpečený riadny chod tohto dôležitého ministerstva, na jeho čele nemôže byť človek, ktorého vyjadrenia sú v absolútnom rozpore s environmentálnou politikou Slovenska, s našimi medzinárodnými záväzkami, aj so svetovým vedeckým konsenzom v téme klimatickej krízy,“ uviedol Šimečka na sociálnej sieti. Dodal, že nabádanie k násiliu a šírenie konšpirácií zo strany Huliaka tieto dôvody ešte zosilňujú. Hlava štátu prijala podľa neho náročné rozhodnutie s vedomím, že bude čeliť množstvu útokov.

Gröhling na sociálnej sieti skonštatoval, že nominácia Huliaka bola od začiatku absurdná. „Bola výsmechom Slovensku a ukážkou hodnôt a politiky SNS,“ napísal.

Ak by prezidentka chcela byť dôsledná vo svojich argumentoch, nominácia SNS na ministerstvo kultúry je rovnako neprijateľná ako nominácia na ministerstvo životného prostredia, myslí si Remišová. „Je alibizmus, ak prezidentka stopla len nomináciu Rudolfa Huliaka z dôvodu, že popiera vedecké poznatky o zmene klímy, no na ministerstve kultúry nenamieta osobu, ktorá rovnakým spôsobom popiera vedecké poznatky a šíri konšpirácie,“ uviedla Remišová v stanovisku. Dodala, že Šimkovičová by mala byť v rezorte kultúry zodpovedná za médiá, „hoci posledné roky sa venovala rozkladaniu verejného mediálneho priestoru šírením nezmyslov a klamstiev v alternatívnej televízii“.

Prezidentka požiadala šéfa Smeru-SD Roberta Fica o doručenie nového návrhu kandidáta na ministra, aby bolo možné pristúpiť k vymenovaniu vlády. Hlava štátu je presvedčená, že na rozdiel od ďalších nominantov v prípade Huliaka existujú ústavno-právne dôvody v takej intenzite, že nemôže zastávať post ministra životného prostredia.