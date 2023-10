Video: Z medveďa sa stal pomocník, takto pomohol mužovi na záhrade

Muž zo Severnej Karolíny, zaznamenal kurióznu aktivitu na svojom dvore. Na záberoch zverejnených na YouTube je vidieť, ako sa medveď postavil na zadné a manipuloval s odpadkovým košom pred dverami. Z videa sa zdá, akoby malý medveď chcel pomôcť mužovi vyniesť smeti.

David Oppenheimer z Asheville je na podobné incidenty natoľko zvyknutý, že na svoj odpadkový kôš pripevnil svorky, aby sa doň medvede tak ľahko nedostali. V rozhovore pre Storyful povedal: "Väčšina medveďov tu vie, že s tými sponami sa do tej odpadkovej nádoby nedostane. Sú priskrutkované zvnútra a prechádzajú cez veko. Samotný odpadkový kôš odolný voči medveďom je vpredu popraskaný od medveďov, ktoré naň skáču, ale vydržal už asi dvanásť rokov."

Podľa Oppenheimera väčšina medveďov v okolí už vie, že sa nemá viac pokúšať dostať do nádoby, no toto asi ročné medvieďa na to ešte neprišlo. Dodal, že malého medveďa videl s jeho matkou a súrodencom už skôr v ten deň.