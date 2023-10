Elon Musk poprel mediálne správy, že chce sociálnu sieť X stiahnuť z EÚ

Je to „úplne nepravdivé“, napísal Musk vo štvrtok na platforme X. Reagoval tak na správu portálu Business Insider, podľa ktorej mal Musk uvažovať o zablokovaní služby pre používateľov v EÚ. Dôvodom je jeho nespokojnosť so zákonom o digitálnych službách (DSA), ako napísal webový portál v stredu (18. 10.) večer s odvolaním sa na zdroj oboznámený so záležitosťou.

Zákonom o digitálnych službách Európskej únie napríklad požaduje od veľkých on-line platforiem, aby dôsledne a rýchlo zakročili proti nenávistným prejavom. Európska komisia (EK) prednedávnom zaslala spoločnosti X zoznam otázok, ktoré sa týkajú plnenia jej povinností. Dôvodom boli upozornenia, že po útoku islamistického hnutia Hamas na Izrael sa na sociálnej sieti X šíria výzvy na násilie, ako aj dezinformácie.

Komisár EÚ pre vnútorný trh Thierry Breton sa odvolával napríklad na správy o zmanipulovaných obrázkoch a nahrávkach videohier, ktoré boli vydávané za skutočné nahrávky.