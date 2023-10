Po fľaši s kečupom či omáčkou neklepte. S týmto trikom dostanete z fľaše aj poslednú kvapku

Mladý muž na sociálnej sieti prekvapil svojich sledujúcich, keď im predviedol geniálnu metódu, ako dostať z fľaše aj poslednú kvapku kečupu. Landon Romano z USA sa podelil o zábavné video, v ktorom predvádza svoju nezvyčajnú techniku točenia fľaše v ruke, pričom ju drží pevne zospodu.

Táto technika funguje, pretože odstredivá sila presunie posledné zvyšky omáčky z dna stlačenej fľaše smerom k uzáveru. "Nepamätám si, kto ma to naučil," povedal Romano a zároveň sa zasmial.

Priznal, že možno to robí každý a možno je to úplné bláznovstvo, no na Instagrame sa jeho trik stal veľmi populárny, preto ho zdieľal aj na TikToku. Romano povedal, že túto techniku začal používať po tom, ako sa snažil dostať zvyšky kečupu z fľaše.

Na videu je vidieť, ako Romano drží fľašu zospodu s pevne zatvoreným viečkom a potom ňou krúži vysokou rýchlosťou približne sedem sekúnd. Potom sa Romano rozosmial, pretože vedel, že pri predvádzaní metódy na kamere vyzerá smiešne. Klip sa potom končí tým, že drží fľašu hore dnom a ukazuje jej obsah nahromadený v hrdle fľaše.

Video videli milióny ľudí po celom svete a mnohí si trik radi vyskúšali. Niektorí však vtipkovali, že by toto rozhodne nepredvádzali v reštaurácii. Kay Banks žartovala, že si pri tomto vykĺbila rameno. Viacerí však potvrdili, že trik skutočne funguje a poznajú ho od svojich rodičov.

Jedna osoba sa podelila o svoju skúsenosť, keď sa tento trik strašne pokazil. Viečko sa otvorilo a miestnosť potom vyzerala ako scéna z hororu. Niektorí túto metódu vyskúšali aj na iné omáčky, kondicionér na vlasy či iné predmety.