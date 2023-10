V Bratislave sa tvoria kolóny, vodiči sa zdržia desiatky minút

Na diaľničných vstupoch do hlavného mesta musia vo štvrtok ráno rátať vodiči so zdržaním v desiatkach minút. Zelená vlna RTVS informuje, že na bratislavskom úseku diaľnice D2 za tunelom Sitina v smere do Petržalky sa vytvárajú kolóny.

„Národná diaľničná spoločnosť priebežne uzatvára tunel Sitina v smere do Mlynskej doliny,“ uvádza Zelená vlna.

Stellacentrum informuje, že na D2 v úseku Lozorno - Stupava - Lamač musia vodiči rátať so zdržaním do 40 minút. Na ceste medzi Stupavou, Záhorskou Bystricou a Lamačom je približne 25-minútové zdržanie. „Na diaľnici D1 v úseku Zlaté Piesky - Prístavný most - Petržalka sa vodiči zdržia do 20 minút,“ dopĺňa Stellacentrum.