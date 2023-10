Krízové opatrenia vo vlakoch: Cestujúci reagujú na pohromu, ktorá sa šíri Európou

Paríž koncom septembra už tradične ovládol Týždeň módy, ktorý však okrem pohľadu na nablýskané róby a trendové účesy poctil návštevníkov aj nepríjemným darčekom, ktorý si odniesli domov.

Neduh v podobe posteľných ploštíc sa od konca módnej prehliadky rozšíril aj do ďalších francúzskych miest, či dokonca za hranice krajiny. Parížania sa sťažovali na premnožené ploštice v domácnostiach, kinách, vlakoch aj nemocniciach už krátko pred začiatkom módnej prehliadky, ktorá ich šírenie ešte zrýchlila.

Posteľné ploštice sú drobní škodcovia, ktorých okrem pachu ľudskej krvi takisto priťahuje aj zápach použitého oblečenia. Ľahko sa vedia ukryť v nepraných nohaviciach či mikine, a tak sa pomerne rýchlo šíria najmä v turisticky obľúbených destináciách, kde turisti nemajú prístup k práčke a použité odevy si so sebou odnášajú domov v kufri.

Problematické sú prakticky všetky kusy látky – pri zamorení domácnosti nie je vylúčené, že napadnutý kúsok bielizne máte práve na sebe.

V snahe vyhnúť sa poškodeniu vlastných odevov a ohrozeniu zdravia sa cestujúci v hromadnej doprave prikláňajú k drastickým riešeniam. Jedno z nich na TikToku predstavila mladá Francúzka, ktorá sa pred nástupom do vlaku spoločnosti Eurostar obliekla do hazmatovej kombinézy.

Parížania bojujú so zamorením posteľnými plošticami aj tak, že napadnuté matrace a iné časti posteľnej súpravy vyhadzujú z bytov na ulice. Známy je okrem iného prípad ulice Rue Saint Lazare v 9. obvode, ktorá patrí k najviac postihnutým častiam mesta.

Paris is having a massive bed bug problem. Wonder why pic.twitter.com/mQtSDuUdke