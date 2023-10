Macron: Pomoc Ukrajine bude pokračovať napriek konfliktu v Gaze

„Zvýšenie počtu kríz nijako neoslabí francúzsku a európsku podporu pre Ukrajinu, ktorá bude pokračovať tak dlho, ako to bude potrebné,“ povedal Macron Zelenskému počas telefonického rozhovoru, uvádza sa vo vyhlásení Elyzejského paláca.

Po bezprecedentnom útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra sa objavili obavy, že by sa pozornosť západných krajín mohla presunúť na pomoc Izraelu. To by mohlo viesť k oslabeniu podpory Ukrajiny, ktorá sa už vyše 600 dní bráni ruskej vojenskej agresii.

Macron a Zelenskyj v stredu hovorili aj o posilňovaní kapacít ukrajinskej armády pred očakávanými masívnymi útokmi na ukrajinskú energetickú infraštruktúru v priebehu nadchádzajúcich mesiacov, ku ktorým dochádzalo aj počas uplynulej zimy.

Predmetom rozhovoru boli i plány na vytvorenie koridoru v Čiernom mori, ktorý by umožnil Ukrajine vyvážať obilie napriek pokračujúcej ruskej blokáde.