Pre toto si musíte každý rok zadovážiť nový mobil, tvrdí šéf Apple Tim Cook

Spoločnosť Apple od roku 2018 po rok 2023 zverejnila osem nových modelov mobilných telefónov. Nielen preto je známa ako jedna z najinovatívnejších na trhu. Mnohí však nesúhlasia s jej politikou, ktorá je podľa nich zbytočná a nákladná.

„Myslím, že je skvelé, keď má niekto rok čo rok prístup k novému modelu, po ktorom túži,“ bráni politiku Apple jej výkonný riaditeľ Tim Cook. „My len ľuďom pomáhame obchodovať s mobilmi. Ak sú stále funkčné, môžu ich predať, a ak nefungujú, majú možnosť predať ich na súčiastky a vyskladať z nich nový iPhone.“

iPhone v budúcnosti

Cook v rozhovore pre magazín Brut ďalej naznačil, ako by mohli vyzerať nové mobily po desiatkach rokov. „Myslím, že budú uhlíkovo neutrálne. Pochopiteľne budú oveľa vyspelejšie ako tie dnešné, ale nerád by som vám prezrádzal všetky naše tajomstvá,“ podotkol Cook.

Šéf Apple podľa vlastných slov dúfa, že značka bude jedným z priekopníkov v oblasti zelenej transformácie a zároveň vzorom pre ostatných. Cook vo videu z dánskeho mesta Viborg, kde Apple vlastní solárnu elektráreň poháňajúcu blízke datacentrá, uviedol, že spoločnosť sa do budúcna viac zameria na používanie recyklovateľných materiálov a uhlíkovú neutralitu, ktorú by chcela dosiahnuť do roku 2030.

Spoločnosť Apple momentálne čelí výčitkám voči „greenwashingu“, teda metóde, pri ktorej spoločnosti zakrývajú environmentálne škodlivé praktiky zdanlivou ústretovosťou voči ochrane životného prostredia.

Cook oponuje obvineniam tvrdením, že ide o negatívnu kampaň a ničím nepodložené domnienky. Takisto pripomína, že Apple pri výrobe najnovšieho modelu smart hodiniek použila 30 percent recyklovateľných materiálov, obmedzila používanie obalov a plastov a namiesto lodnej prepravy využíva leteckú.