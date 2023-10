Biden: Nič nie je dôležitejšie ako prepustenie rukojemníkov zajatých Hamasom

„Musíme sa naďalej usilovať nájsť takú cestu, aby Izrael aj palestínsky ľud mohli žiť bezpečne, dôstojne a v mieri,“ povedal Biden na tlačovej konferencii, ktorá sa konala v Tel Avive na záver jeho návštevy Izraela. „Pre mňa to znamená riešenie v podobe dvoch štátov,“ dodal s tým, že je potrebné „ďalej pracovať na väčšej integrácii Izraela s jeho susedmi“.

Podľa Bidena v súčasnej situácii nič nemá vyššiu prioritu ako prepustenie a bezpečný návrat rukojemníkov, ktorých zajalo a unieslo palestínske militantné hnutie Hamas pri nedávnom masívnom útoku na Izrael. USA sa podľa jeho slov snažia využiť všetky možnosti na dosiahnutie ich návratu.

V súvislosti so 7. októbrom, keď Hamas spustil z pásma Gazy bezprecedentný útok na územie Izraela, americký prezident povedal, že tieto útoky „pripomínali najhoršie vyčíňanie“ teroristickej organizácie Islamský štát. Dodal, že takéto „násilie sa nedá ospravedlniť“ a jeho brutalita zasiahla celý svet.

Útok zo 7. októbra je podľa neho prirovnávaný k významu útokov z 11. septembra 2001 v USA. Pre Izrael to bol - vzhľadom na jeho oveľa menšiu rozlohu - 15-násobný 11. september, uviedol Biden.

Siedmy október sa podľa neho stal pre Židov najsmrteľnejším dňom od holokaustu. S narážkou na holokaust tiež podotkol, že Izrael sa môže spoľahnúť na podporu svojich priateľov, píše agentúra Reuters. „Už znova nebudeme stáť bokom a nič nerobiť. Nie dnes, nie zajtra, nie nikdy,“ povedal americký prezident.

Joe Biden zopakoval aj svoje rozhorčenie z utorňajšieho útoku na nemocnicu v Gaze, pri ktorom prišlo o život 200 až 300 ľudí. Podľa neho dôkazy poukazujú na to, že explóziu nemocnice spôsobila neúspešne odpálená raketa palestínskych militantov z pásma Gazy. To isté tvrdí aj izraelská armáda.

Biden tiež priblížil, že počas svojej návštevy požiadal izraelský kabinet, aby umožnil dodávky humanitárnej pomoci do pásma Gazy zo susedného Egypta, s tým že sa dostanú k civilnému obyvateľstvu a nie do rúk Hamasu. Úrad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua už oznámil, že tejto Bidenovej žiadosti vyhovie a „nebude brániť“ dodávkam limitovaného množstva potravín, vody a liekov z Egypta do Gazy pod podmienkou, že sa nedostanú do rúk Hamasu.

Biden zároveň v Tel Avive ohlásil aj novú finančnú pomoc vo výške 100 miliónov dolárov určenú na humanitárnu pomoc obom palestínskym enklávam - pásmu Gazy aj Predjordánsku. Avizoval tiež, že ešte tento týždeň požiada Kongres o schválenie „bezprecedentného“ obranného balíka pomoci pre Izrael, približuje stanica BBC.

Izraelčanom americký prezident odkázal, že ich krajina sa „zrodila, aby bola bezpečným miestom židov z celého sveta“ a zaviazal sa, že USA urobia všetko, čo je v ich silách, aby to opäť dosiahli. Izraelčanov zároveň vyzval, aby sa nenechali pohltiť hnevom, pričom zdôraznil, že Palestínčania taktiež trpia, pričom veľká väčšina z nich nie je nijako prepojená s Hamasom.

Biden sa mal v stredu v jordánskom Ammáne pôvodne stretnúť s jordánskym kráľom Abdalláhom II., egyptským prezidentom Abdalom Fattáhom Sísím a palestínskym prezidentom Mahmúdom Abbásom. Jordánsko však v utorok summit zrušilo v reakcii na raketový útok na zmienenú nemocnicu v pásme Gazy, po ktorom palestínske úrady hlásili stovky obetí. Biden tak po návšteve Izraela odletel, spoločne s americkým ministrom zahraničných vecí Antonym Blinkenom, naspäť do USA.