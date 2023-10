Putin: Spojené štáty spravili chybu, keď dodali Ukrajine rakety ATACMS

„Nebude to mať nijaký výsledok, preto je to chyba. Nič dobré sa tiež nestane Ukrajine. Predlžuje to utrpenie,“ povedal Putin na tlačovej konferencii v Pekingu na okraj Fóra iniciatívy Jeden pás, jedna cesta. „Najdôležitejšie je, že to zásade neumožní zmeniť situáciu na kontaktnej línii, nie je to možné,“ dodal šéf Kremľa.

Zároveň uviedol, že narastajúci počet konfliktov a hrozieb vo svete posilňuje vzťahy medzi Ruskom a Čínou. „Všetky tieto vonkajšie konflikty sú bežné hrozby, ktoré posilňujú rusko-čínske vzťahy,“ povedal Putin na tlačovej konferencii. Takisto vyjadril optimizmus v spojitosti s budúcnosťou rusko-čínskych vzťahov

Biely dom v utorok potvrdil, že Ukrajine poskytol rakety ATACMS. Ruskí predstavitelia taktiež v utorok obvinili Ukrajinu z toho, že tieto rakety použila pri útoku na mesto Berďansk v Záporožskej oblasti. Toto mesto majú pod kontrolou ruské sily.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po útoku potvrdil, že Ukrajina už rakety ATACMS použila, nešpecifikoval však, pri ktorom útoku k tomu došlo.

Ruský prezident je v Pekingu na fóre obchodnej a infraštruktúrnej iniciatívy Jeden pás, jedna cesta (OBOR) a v stredu absolvoval rokovania s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.

Čína je najväčším obchodným partnerom Ruska. Peking si však vyslúžil kritiku západných krajín za postoj k vojne na Ukrajine. Čína tvrdí, že je v tejto záležitosti neutrálna, no odmieta kritizovať ruskú inváziu.