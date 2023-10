Londýnska polícia obvinila Gretu Thunbergovú z narušenia verejného poriadku

Thunbergová (20) bola jednou z 26 osôb, voči ktorým londýnska Metropolitná polícia vzniesla obvinenia. Švédska aktivistka bola obvinená z nedodržania podmienok upravujúcich konanie verejných zhromaždení. Následne bola prepustená na kauciu. Pred londýnsky súd, ktorý bude riešiť jej prípad, by mala predstúpiť 15. novembra.

Gretu Thunbergovú zadržala polícia v utorok a odviedla ju do označenej dodávky po tom, čo sa pripojila k protestu organizovanému environmentálnymi iniciatívami Fossil Free London a Greenpeace. Stovky protestujúcich sa zišli pred hotelom InterContinental London Park Lane, v ktorom sa konalo stretnutie popredných predstaviteľov ropného a plynárenského priemyslu v rámci platformy Energy Intelligence Forum. Klimatickí aktivisti sa pritom pokúsili zablokovať všetky vstupy do hotela.

