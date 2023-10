Vo Francúzsku evakuovali šesť letísk

Polícia mala v posledných dňoch dostať niekoľko varovaní. Evakuácie letísk v Lille, Lyone, Nantes, Nice, Toulouse a Beauvais neďaleko Paríža úradom umožnia „vyjasniť si akékoľvek pochybnosti,“ uviedol zdroj z polície.

Francúzsky Úrad pre civilnú leteckú dopravu (DGAC) potvrdil len evakuáciu letísk v Lille, Lyone, Toulouse a Beauvais a nedokázal poskytnúť viac informácií. Podľa údajov DGAC na internete majú pritom aj lety na letiskách v Lille, Lyone a Toulouse výrazné meškania.

Letisko v Nice na sociálnej sieti X (predtým Twitter) informovalo, že po incidente so stratenou batožinou prijalo bezpečnostné opatrenia, aby umožnilo obvyklé kontroly. „Situácia sa už vrátila do normálu,“ dodalo letisko. Aj letisko Bron neďaleko Lyonu uviedlo, že poplach bol ukončený.

Hovorkyňa letiska v Lille povedala, že boli presmerované tri lety. Letisko pritom na sociálnych sieťach informovalo o prítomnosti bezpečnostných zložiek.

AFP si všíma, že niektorí cestujúci na sociálnych sieťach uviedli, že boli zmätení a niektorí netušili, prečo boli vyvedení z letísk.

