Sansevieria: Ako sa správne starať o svokrin jazyk. Pozor na túto častú chorobu

Túto obľúbenú izbovu rastlinu nájdeme v domácnostiach po celom svete. Sansevieria, bežne známa ako svokrin jazyk, má schopnosť odolať najťažším podmienkam, preto stelesňuje odolnosť a prispôsobivosť.

Svokrin jazyk odoláva suchu

Sansevieria je známa svojou schopnosťou prežiť v podmienkach, ktoré by pre väčšinu iných rastlín znamenali záhubu. Jej tajomstvom je pozoruhodná odolnosť voči suchu. Je to vďaka hrubým a tuhým listom sansevierie, ktoré uchovávajú vodu a umožňujú jej prosperovať bez zavlažovania aj po dobu jedného mesiaca. Ide neoceniteľnú vlastnosť najmä pre tých pestovateľov, ktorí často zabúdajú zalievať svoje rastliny alebo trávia dlhý čas mimo domova.

Foto: Olena758/Shutterstock.com

Okrem odolnosti voči suchu je svokrin jazyk prispôsobivý aj z hľadiska svetelných podmienok. Hoci uprednostňuje jasné, nepriame svetlo, znesie aj slabé osvetlenie, vďaka čomu ide o ideálnu voľbu do rôznych prostredí v domácnosti.

Zalievanie a hniloba koreňov

Sansevieria nie je náročná na zalievanie, no je potrebné to robiť opatrne. Stačí bežná voda z vodovodu a rastline dokonca prospieva tvrdšia voda s obsahom vápnika. Treba však dbať na to, aby ste ju nepreliali, pretože to môže viesť k obávanej hnilobe koreňov, ktorá je pre tieto rastliny bežným problémom.

Foto: SirenkoV/Shutterstock.com

Koreňová hniloba je ochorenie spôsobené hubami, ktorým sa darí v podmáčanej pôde a ktoré spôsobujú rozklad koreňov rastlín. Táto hniloba obmedzuje schopnosť rastliny prijímať živiny, čo vedie k vädnutiu, spomalenému rastu a zmene farby listov. Pri podozrení na hnilobu koreňov je potrebné rastlinu urýchlene vybrať z kvetináča a postihnuté korene odstrihnúť. Pri tomto procese sú nevyhnutné sterilizované nástroje, aby sa zabránilo šíreniu choroby.

Starostlivosť o svokrin jazyk

Správna starostlivosť o sansevieriu zahŕňa viac než len prevenciu hniloby koreňov. Ide o opatrenia, ako napríklad používanie dobre odvodnenej pôdy a kvetináčov, zalievanie len vtedy, keď je pôda na dotyk suchá, a používanie čerstvej, nekontaminovanej zeminy do kvetináčov.

Foto: BOKEH STOCK/Shutterstock.com

Zaujímavým doplnkom k starostlivosti o sansevierie môže byť roztok z vaječných škrupín. Vyrobíte si ho z rozdrvených vaječných škrupín namočených v horúcej vode. Dodáva rastline dôležité živiny vrátane vápnika a síry.

Svokrin jazyk je vďaka svojej odolnosti a minimálnym nárokom na starostlivosť ideálnou rastlinou pre menej skúsených pestovateľov alebo pre ľudí, ktorí sú často zaneprázdnení či odcestovaní. Ak pochopíte jej jedinečné vlastnosti a potreby, krásu a odolnosť tejto pozoruhodnej rastliny si môže vychutnať každý.