Hamas okamžite prepustí civilných rukojemníkov, ak Izrael zastaví nálety na Gazu

V utorok to pre televíziu NBC News uviedol vysokopostavený predstaviteľ Hamasu. Hamas je podľa predstaviteľa pripravený do hodiny prepustiť všetkých zahraničných aj izraelských civilných rukojemníkov, pokiaľ Izrael splní ich podmienky. Momentálne podľa neho nie je miesto, kde by ich mohli bezpečne prepustiť.

Izrael aj USA podľa tohto predstaviteľa vedia o podmienkach, na základe ktorých Hamas prepustí civilných rukojemníkov. Militantné hnutie o nich podľa neho hovorilo s lídrami viacerých arabských krajín. Dodal, že zadržaných izraelských vojakov Hamas vymení za všetkých Palestínčanov, ktorých zadržiava Izrael.

Iránske ministerstvo zahraničných vecí v pondelok vyhlásilo, že hnutie Hamas je pripravené prepustiť takmer 200 zadržiavaných zajatcov, ak Izrael zastaví nálety na pásmo Gazy. Hamas to však poprel.