Americká analytička: Nová poľská vláda sa vzdiali od Maďarska, Slovensko sa k nemu asi priblíži

Pre TASR to v utorok uviedla politologička Anna Grzymala-Busse z Katedry medzinárodných štúdií na Stanfordskej univerzite v USA.

„Myslím si, že Poľsko a Maďarsko, ktorých vzťahy sa už narušili v dôsledku rozdielnych reakcií na ruskú inváziu na Ukrajine, sa od seba ešte viac vzdialia. Slovenská a maďarská vláda sa naopak môžu priblížiť: určite majú lídrov, ktorých rétorika sa veľmi podobá,“ uviedla politologička.

„Vzťahy Poľska s Európskou úniou (EÚ) sa pravdepodobne zlepšia: keď dosiahnete dno, cesta vedie jedine nahor,“ odpovedala Grzymala-Busse na otázku, ako sa s novou vládou zmenia vzťahy Poľska s EÚ. Ako prvé by sa podľa nej mohli zlepšiť vzťahy s Nemeckom, keďže súčasná vládna strana Právo a spravodlivosť (PiS) voči nemu viedla agresívnu a nepriateľskú politiku. Pravdepodobný nový poľský premiér Donald Tusk predsedal Európskej rade a podľa politologičky „vie, ako Európa funguje, a pravdepodobne bude omnoho zdatnejší a vplyvnejší ako jeho predchodcovia z PiS“.

Výsledky poľských volieb označila politologička za víťazstvo demokracie. „Po prvé to vyzerá tak, že voľby vyhrala opozícia, a dôjde k pokojnému odovzdaniu moci. Po druhé sa volieb zúčastnilo najviac oprávnených voličov od roku 1989, voliť ich prišli takmer tri štvrtiny. Mimoriadne veľa prišlo voličov vo veku 18 až 29 rokov,“ uviedla Grzymala-Busse.

Nová vláda v Poľsku by podľa analytičky mohla zvrátiť niektoré opatrenia z čias vlády PiS, napríklad „drakonické potratové zákony, politizáciu súdnictva a médií, poskytovanie financií rôznym skupinám na zabezpečenie politickej podpory či agresívnu zahraničnú politiku“.

V nedeľňajších parlamentných voľbách v Poľsku zvíťazila vládnuca strana PiS so ziskom 35,38 percenta hlasov. Druhá skončila Občianska koalícia (KO) vedená Donaldom Tuskom s 30,70 percentami hlasov. Ďalšia je Tretia cesta (TD) s podporou 14,40 percenta voličov. Do poľského Sejmu sa ešte dostala Ľavica so ziskom 8,61 percenta hlasov a ultrapravicová Konfederácia so ziskom 7,16 percenta hlasov. Konečné výsledky volieb potvrdzujú, že PiS prišla o väčšinu v parlamente a zároveň otvárajú cestu na vytvorenie vlády opozíciou.