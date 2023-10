Polícia na klimatickom proteste v Londýne zadržala Gretu Thunbergovú

Thunbergová (20) sa podľa AFP pripojila k protestu organizovanému iniciatívami Fossil Free London a Greenpeace. Stovky protestujúcich sa zišli pred hotelom InterContinental London Park Lane, v ktorom sa konalo stretnutie popredných predstaviteľov ropného a plynárenského priemyslu v rámci platformy Energy Intelligence Forum.

AFP píše, že klimatickí aktivisti sa pokúsili zablokovať všetky vstupy do hotela. Na záberoch na sociálnych sieťach bolo možné vidieť, ako Thunbergovú odvádzajú policajti a umiestňujú ju do označenej dodávky.

Greta Thunberg was arrested at a climate protest in London pic.twitter.com/nQ5hoAOwj2