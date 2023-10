Ako sa zbaviť plesne v domácnosti. Túto vec nesmiete vyhodiť

Pri klesajúcich teplotách a slabom vetraní môže kondenzácia vlhkosti v dome viesť k vzniku plesní. Tá sa objavuje na stenách, skrinkách, či dokonca na oblečení. Ak vašu domácnosť postihla nebezpečná pleseň, existuje niekoľko efektívnych trikov, ako sa jej nadobro zbaviť.

Anita Birgesová hlási úspech v boji proti plesniam pomocou predmetov, ktoré ste doteraz pravdepodobne ignorovali alebo vyhadzovali do koša. Ide o silikagél, klinčekový olej na kriede či sódu bikarbónu.

Expertka sa na Instagrame podelila o overené triky na prevenciu plesne. Ako prvé radí nakvapkať niekoľko kvapiek klinčekového oleja na kúsok kriedy a umiestniť ho do zásuviek. Klinčekový olej vraj účinne funguje ako odstraňovač plesní, pretože skutočne zabíja spóry, a nefunguje iba ako bielidlo, ktoré pleseň vybieli.

Ďalej navrhla opätovne použiť malé balíčky silikagélu, ktoré sa bežne nachádzajú v krabiciach od topánok alebo balíčkoch so sušenými potravinami. "Nevyhadzujte tie silikónové balíčky, ktoré dostanete v balíkoch a krabiciach od topánok," povedala. "Použite ich v šatníku. Umiestnite ich do topánok. Ja si dávam svoje do topánok a funguje to výborne, najmä na kožené topánky."

Nakoniec navrhla, aby ste okolo vlhkých miest, napríklad pod kuchynským a kúpeľňovým umývadlom, mali otvorenú škatuľku s jedlou sódou. "Rada ich nechávam v tých krásne usporiadaných skrinkách pod umývadlom v kúpeľni," uviedla. Sóda bikarbóna dokáže absorbovať vlhkosť, takže je to skvelé riešenie na prevenciu plesní bez chemikálií.

Sprej proti plesniam

Foto: Piskova Photo/Shutterstock.com

Birgesová pritom dávnejšie zverejnila návod na výrobu sprejov proti plesniam. Vo videu ukázala, ako sa dokázala pomocou niekoľkých netoxických zložiek zbaviť čiernej plesne.

Vytvorila dva rôzne roztoky - jeden s izopropylalkoholom a teplou vodou na vyčistenie plesne a druhý obsahujúci klinčekový olej, čajovníkový olej a biely ocot na zabezpečenie toho, aby sa pleseň nevrátila.

Roztoky možno použiť na odstránenie plesní na všetkých typoch povrchov, vrátane stien, okien, koženého nábytku, oblečenia, obuvi, kníh, či detských hračiek.

Zakladateľka spoločnosti Mise en Place uviedla, že po víkende strávenom mimo domu mala podozrenie, že jej domov bude dokonalou živnou pôdou pre plesne. Fľašu s rozprašovačom preto naplnila do polovice izopropylalkoholom a doliala teplou vodou. "Roztokom najprv vyčistite plesne. Nechajte pôsobiť 10 minút a utrite handričkou z mikrovlákna," povedala.

Na prípravu svojho roztoku na prevenciu proti plesniam skombinovala v druhej fľaši s rozprašovačom 10 kvapiek klinčekového oleja, 10 kvapiek čajovníkového oleja a 100 ml bieleho octu. "Keď to nastriekate pozdĺž žalúzií, zabráni to návratu plesní. Nastriekajte a nechajte roztok pôsobiť. Neutierajte,“ povedala Anita.